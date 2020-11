Erneute Schließung für Kinos der "blanke Wahnsinn"

Auch die Kinos müssen am Dienstag wieder ihre Türen und Säle schließen. Christian Dörfler bezeichnet das als "blanken Wahnsinn".

"Der blanke Wahnsinn" ist die erneute Schließung der Kinos für die Branche, wie Christian Dörfler, Präsident des Österreichischen Kinoverbands, am Sonntag gegenüber der APA sagte. Zwar sei er vom nunmehrigen Lockdown aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht überrascht, kritisiert aber - wie bereits andere Kollegen aus dem Kulturbereich - den bisherigen Umgang mit der Pandemieeindämmung.

Europaweit keine nachweislichen Ansteckungen im Kino

"Alle Statistiken zeigen, dass es in keinem einzigen Kino europaweit nachweislich eine Ansteckung gegeben hat, weil alle perfekte Maßnahmen gesetzt haben. Wenn man vorher stärker im Privatbereich - wo ja die meisten Ansteckungen stattfinden - eingegriffen hätte, hätte man sich das ersparen können", so Dörfler. Die Kinos hätten sich seit der Wiedereröffnung im Sommer "unter extrem schwierigen Bedingungen mühsamst zurückgekämpft", zumal aufgrund der verschobenen Blockbuster nur mit einem eingeschränkten Angebot aufgewartet werden konnte. "Aber auch zu Zeiten, wo es billiger gewesen wäre, zugesperrt zu bleiben, wollten wir für unsere Kunden da sein", so der Betreiber des Wiener Haydn-Kinos.