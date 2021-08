Erneute Reisewelle: Staus Richtung Norden

Am Sonntagvormittag verzeichnete der ÖAMTC stundenlange Wartezeiten im Reiseverkehr in Fahrtrichtung Norden. Erst am Abend wird mit einer Entschärfung der Situation gerechnet.

In Salzburg staut es auf der Tauern Autobahn (A10) in den Bereichen Flachau - Eben im Pongau, Knoten Pongau/Bischofshofen - Helbersbergtunnel und Knoten Salzburg (A10/A1) - Grenze Walserberg (A1). Tendenz steigend.

Zwei Stunden Wartezeit vor dem Karawankentunnel (A11)

Vor dem Karawankentunnel (A11) bei der Einreise nach Österreich müssen die Verkehrsteilnehmer auf einer Länge von neun Kilometern, bei einer Wartezeit von zwei Stunden, Geduld beweisen.

Auf der Fernpass-Strecke in Tirol stockt der Verkehr von Nassereith bis Lermooser Tunnel (B179) und zwischen Breitenwang bis Grenztunnel Füssen.

Staus noch bis zum Abend