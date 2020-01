Erneut Zigarettenautomat in Wien gesprengt: Verdächtiger geschnappt

Eine ganze Serie gesprengter Zigarettenautomaten beschäftigt seit Silvester die Wiener Polizei. In der Nacht auf Sonntag wurde erneut ein Gerät mit einem pyrotechnischen Gegenstand in die Luft gejagt - diesmal in der Wehlistraße in der Leopoldstadt. Einer der beiden Männer, die vom Tatort wegliefen, konnte geschnappt werden.

Polizisten holten den 25-Jährigen auf der Reichsbrücke ein. Um den Flüchtenden zu stoppen, gaben sie zwei Schreckschüsse ab. Kurz zuvor hatte der Mann einen Rucksack in der Donau versenkt. Kräfte des See- und Stromdienstes der Polizei holten ihn aus den Fluten. Es fanden sich etliche Zigarettenschachteln sowie Teile des beschädigten Automaten darin, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Verdächtige soll nun eingehend befragt werden. "Die Ermittlungen zum Komplizen sowie zu anderen gleichartigen Sprengungen sind im Gange", sagte der Sprecher.