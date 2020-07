Erneut über 100 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Erneut ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich innerhalb der vergangenen 24 Stunden um über 100 Betroffene gestiegen. Mit Stand 9.30 Uhr sind laut Innenministerium 114 neue Personen positiv auf Covid-19 getestet worden - die meisten davon in Oberösterreich.

Bisher gab es in Österreich 18.897 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 708 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.952 wieder genesen. Somit gibt es in ganz Österreich 1.239 aktuell erkrankte Personen. Davon befinden sich 83 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, zehn davon auf Intensivstationen.