Erneut späterer Notenschluss an Schulen

Wie bereits im Vorjahr wird auch heuer der Notenschluss an Schulen wieder später sein. Dieser wird erst in der letzten Schulwoche stattfinden.

Die Beurteilungskonferenzen an den Schulen werden wie bereits im Vorjahr auch heuer wieder in die letzte Schulwoche verschoben. Das wird in einer Novelle der Covid-19-Schulverordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) festgehalten. Ebenfalls in der Verordnung detailliert geregelt wird die bereits gehandhabte Testpflicht an den Schulen - ausgenommen davon sind genesene Schüler, Erleichterungen gibt es für Kinder mit Behinderungen.