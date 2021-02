Erneut mehrere Corona-Demos in Wien untersagt

Am Wochenende dürften in Wien keine Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen stattfinden, denn die Polizei hat sechs einschlägige Kundgebungen untersagt.

Dennoch werde man am Wochenende erneut mit einem "ausreichenden Aufgebot an uniformierten als auch zivilen Einsatzkräften" in der Innenstadt im Einsatz sein, hieß es seitens der Landespolizeidirektion. Abseits der Corona-Aktivisten seien für das Wochenende mehrere kleine Kundgebungen angemeldet worden.