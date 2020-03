Erneut mehr Schutz für Gesundheitspersonal gefordert

Erneut wird der Ruf, Gesundheitspersonal besser zu schützen, laut. Unter anderem kam die Forderung nach mehr Schutzmaterialien im niedergelassenen Bereich.

Kammerpräsidenten fordern realistische Lösung

ÖÄK-Vizepräsident Steinhart betonte in einer Aussendung, dass es gerade jetzt besonders wichtig sei, dass chronische Erkrankungen wie Diabetes, Asthma, Bluthochdruck oder Schmerzen in den Arztpraxen behandelt würden, bevor sich ihr Zustand verschlechtere und eine Spitalseinweisung des Patienten erforderlich werde. Dafür müssten die Praxen aber unterstützt werden, es brauche eine ausreichende Ausstattung mit Gesichtsmasken, Mänteln, Handschuhen und Desinfektionsmitteln.

NEOS haben konkrete Idee

Die NEOS haben hier eine konkrete Idee, was die Finanzierung im niedergelassenen Bereich betrifft. Sie schlagen eine Honorargarantie vor, konkret eine nicht rückzahlbare Akontozahlung der Österreichischen Gesundheitskasse auf Basis des Honorars von 2019. Diese soll es nicht nur für die Ärzte geben, sondern für alle Selbstständigen in Gesundheitsberufen (also auch Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden etc.), die ihre Praxen in der Corona-Krise offen halten.