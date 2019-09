Erneuerung bis Sommer 2020: Wiener Reumannplatz wird umgebaut

In Wien-Favoriten wird der Reumannplatz umgebaut. Bis Sommer 2020 soll einiges anders werden.

Der Wiener Reumannplatz in Favoriten wird neugestaltet. Bis zum Sommer 2020 soll das 18.000 Quadratmeter große Areal mit mehr Bäumen und Pflanzen, Wasserplätzen, Spiel- und Sportgelegenheiten und einem Riesenschachfeld ausgestattet werden, wie Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Planungsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag beim Spatenstich in Aussicht stellten.