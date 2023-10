Ermittlungen wegen Mordversuchs nach Messerattacke in NÖ

Gegen jenen 47-Jährigen, der am Donnerstagabend zwei Männer in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten mit einem Messer zum Teil schwer verletzt hat, wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

47-Jährier attackierte Männer in NÖ mit Messer: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Laut Exekutive war die Attacke kurz nach 18.00 Uhr verübt worden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich der verdächtige türkische Staatsbürger mit einem Auto aus dem Staub. Angehalten und festgenommen wurde der Mann in Rotheau in der Gemeinde Eschenau in seinem Heimatbezirk Lilienfeld.