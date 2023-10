In Niederösterreich hat es eine Messerattacke gegeben.

In Niederösterreich hat es eine Messerattacke gegeben. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Zwei Verletzte bei Messerattacke in Niederösterreich

Zu zwei Verletzten ist es am Donnerstagabend in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) bei einer Messerattacke gekommen. Der Verdächtige wurde festgenommen, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage.

Über den Vorfall hatte "Heute" online berichtet.

Messerattacke in Niederösterreich

Laut Exekutive war der Angriff kurz nach 18.00 Uhr verübt worden. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Verdächtige mit einem Auto. In Rotheau in der Gemeinde Eschenau (Bezirk Lilienfeld) wurde der Mann von einer zufahrenden Streife angehalten und schließlich von Beamten festgenommen.

Zwei Verletzte

Polizeiangaben zufolge gab es einen Leichtverletzten, ein weiterer Mensch erlitt Blessuren unbestimmten Grades. Nähere Details - auch hinsichtlich der Identitäten - wurden vorerst nicht genannt. Offen war auch, ob die beiden Verletzten und der mutmaßliche Täter bekannt miteinander sind. Einvernahmen standen am Donnerstagabend noch aus. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn zur APA.