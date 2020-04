Ermittlungen gegen Strache: Ibiza-Flug im Privatjet von ihm "selbst bezahlt"

Keine "verbotene Geschenkannahme": Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache hat einen Ibiza-Flug im Privatjet eines Unternehmers nach Angaben seines Rechtsanwaltes "selbst bezahlt".

Ibiza-Flug im Jahr vor dem Video-Skandal

Dokumentiert soll der Flug auf Straches von den Ermittlern beschlagnahmten Privat-Handy sein. Im Sommer 2018, also ein Jahr vor dem heimlich aufgenommenen Video auf Ibiza, soll es mit der Familie von Wien in Richtung Partyinsel gegangen sein. Die Maschine soll einem Bekannten Straches gehört haben, der laut "Krone" in einer Rechnungshofliste als Parteispender aufscheint.