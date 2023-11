Ermittlungen gegen Pelletbranche eingestellt

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Ermittlungen gegen die Pelletbranche eingestellt.

"Der Verdacht auf kartellwidrige Verhaltensweisen hat sich im Ergebnis nicht gerichtsfest erhärtet", teilte die BWB am Mittwoch mit. Im Oktober 2022 wurden in der Pelletsbranche mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Verdacht besteht auf Preisabsprachen, Kundenaufteilungen und Absprachen über den Absatz von Pellets.

Zahlreiche Beschwerden über Pelletbranche bei BWB

Laut Angaben der BWB wurden seit Februar 2022 insgesamt 94 Beschwerden eingereicht. Überwiegend wurden dabei erhebliche Preiserhöhungen bei Pellets sowie Probleme bei der Beschaffung beanstandet. Pelletshändler würden hauptsächlich an Stammkunden verkaufen und nur in Ausnahmefällen an andere Kunden. Zusätzlich seien die Lieferzeiten aufgrund von behaupteten Lieferengpässen, begrenzter Kapazitäten und Lagerproblemen sehr lang. "Es wurden vielfach dahinterliegende Vereinbarungen zwischen Unternehmen vermutet," schreibt die BWB.