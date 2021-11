Ermittlungen beim OÖVV wegen "Impfen ist Mord"-Bus

Ein Bild eines Linienbusses auf dem in Leuchtschrift "Impfen ist Mord" prangt beschäftigt den Oberösterreichsichen Verkehrsbund (OÖVV). Die Ermittlungen laufen. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

Ein auf Social Media kursierendes Bild eines Linienbusses, welches ein Leserreporter auch Vienna.at zukommen ließ, beschäftigt den Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV). Wo normalerweise Linien-Nummer und Fahrziel zu lesen sind, prangt in Leuchtschrift " Impfen ist Mord". Die internen Ermittlungen laufen auf Hochtouren, auch bei der Polizei wurde Anzeige erstattet, hieß es beim OÖVV am Montag. Theoretisch kommen 19 Fahrer oder Fahrerinnen infrage, die alle leugnen, die Schrift eingegeben zu haben. Von einer Fälschung geht man eher nicht aus.

"Impfen ist Mord"-Schriftzug war auf OÖ Linienbus zu sehen

Das Bild tauchte in der Nacht auf Samstag im Vorfeld der Corona-Demos in Wien auf Social Media auf, zuerst wurde es im Messagerdienst Telegram geteilt. Zu sehen ist ein Linienbus des OÖVV, der offenbar gerade am Busterminal des Linzer Hauptbahnhofs wegfährt. Es ist dunkel, das Kennzeichen ist nicht erkennbar.