Eric Clapton am 4. Juni 2022 in Wiener Stadthalle

Am 4. Juni 2022 wird Gitarrenlegende Eric Clapton in der Wiener Stadthalle auftreten. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Aktuell sind Großkonzerte aufgrund der Coronapandemie noch ein Wunschtraum, aber für das kommende Jahr füllt sich der Konzertkalender schön langsam: Am 4. Juni 2022 tritt Gitarrenlegende Eric Clapton in der Wiener Stadthalle auf, teilte der Veranstalter am Freitag mit. Der Gig findet im Rahmen seiner "Summer 2022 European Tour" statt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.