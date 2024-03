Erheblicher Blechschaden nach Kollision von drei Pkw in Wien-Favoriten

In der Bahnunterführung der Gudrunstraße in Wien-Favoriten krachte es am Freitagnachmittag. Eine Person erlitt bei der Pkw-Kollision Verletzungen unbestimmten Grades, während an den Fahrzeugen zum Teil erheblicher Blechschaden entstand.

Als Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien gegen 14.20 Uhr am Unfallort eintrafen, standen zwei Fahrzeuge auf den beiden Fahrspuren Richtung Simmering. Ein dritter Pkw wurde auf den Gehsteig gegen die Wand der Unterführung geschoben.

Feuerwehr und Rettung im Einsatz nach Pkw-Kollision in Wien-Favoriten

Die Lenker konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen, eine Person befand sich noch mit Verletzungen unbestimmten Grades auf dem Beifahrersitz eines der Autos, war aber nicht eingeklemmt. Feuerwehrleute betreuten die Person bis die Rettung eintraf, die die notfallmedizinische Versorgung übernahm.

Unfallursache noch unklar: Ermittlungen laufen

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen, die Unfallstelle war während des Einsatzes für den Autoverkehr gesperrt.