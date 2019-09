Erhebliche Brandschutz-Mängel in Wiener Hofburg

Alles andere als erfreut ist der Rechnungshof mit den Branschutz-Maßnahmen der Wiener Hofburg. Bei Begehungen wurden gleich 55 Mängel festgestellt.

Beim Brandschutz in der Wiener Hofburg gibt es nach wie vor Mängel. Darauf hat der Rechnungshof in einem am Freitag veröffentlichten Follow-Up-Bericht hingewiesen. Demnach hat die Burghauptmannschaft von 14 Empfehlungen des Vorberichts "Brandschutz in öfentlichen Gebäuden" fünf umgesetzt, weitere sechs teilweise und drei gar nicht.