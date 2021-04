Ergänzungsunterricht in den Semesterferien deutlich weniger gefragt als Sommerschule

Der heuer erstmals angebotene Ergänzungsunterricht an den Schulen hat in den Semesterferien deutlich weniger Teilnehmer verzeichnet, als die Premiere der Sommerschule vergangenes Jahr.

Semester- und Sommerschule nicht verpflichtend

Weder Semester- noch Sommerschule sind verpflichtend, sondern als sogenannter "Ergänzungsunterricht" bzw. als Lernbegleitung organisiert. In den Semesterferien waren an den Volksschulen rund 2.300 Kinder, an den Mittelschulen 1.700 und an den AHS-Unterstufen 1.300 Schüler. Betreut wurden sie von mehr als 700 Lehrern.