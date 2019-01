Erfolgs-Musical CATS kommt 2019 ins Wiener Ronacher: Jetzt Tickets sichern

Das erfolgreichste Musical aller Zeiten kehrt ab Herbst 2019 ins Ronacher in Wien zurück: Tickets für Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk CATS sind ab sofort erhältlich.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck holt Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk CATS, basierend auf T.S. Eliots “Old Possum’s Book of Practical Cats”, zurück nach Wien: Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen das weltberühmte Musical in einer neuen Version der Originalproduktion in deutscher Sprache ab Herbst 2019 im Ronacher.

“CATS gilt bis heute als Meilenstein in der Geschichte des Musiktheaters und hat die Welt des Musicals grundlegend verändert. Dass wir dieses außergewöhnliche Musical nun in der Originalproduktion wieder nach Wien bringen, bedeutet mir sehr viel”, so Struppeck. Die Premiere ist für September vorgesehen, der Kartenvorverkauf startet bereits am Dienstag, den 29. Jänner 2019.

Musical CATS ab September 2019 im Ronacher Weltweit haben bisher über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen. Die deutschsprachige Erstaufführung fand damals direkt nach London und New York in Wien statt und lief sieben Jahre lang ohne Unterbrechung.

Und der Erfolg reißt nicht ab: Erst kürzlich begeisterten Neuproduktionen von CATS in London und New York das Publikum. Die Premiere der lang erwarteten Hollywood-Verfilmung ist für Dezember 2019 angekündigt.

Theaterabend für die ganze Familie Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen CATS zu einem unvergesslichen Erlebnis. Natürlich erwartet das Publikum auch der berührende Welt-Hit “Memory” (“Erinnerung”), der mittlerweile von insgesamt mehr als 150 weltbekannten Künstlern (u.a. Barbra Streisand und Celine Dion) gesungen wurde.