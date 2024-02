Erfolgreiche Lange Nacht der Bewerbung meets Lehrberuf.info im Wiener CAPE 10

Das war die Lange Nacht der Bewerbung meets Lehrberuf. info im CAPE 10 in Wien. Die Nacht wurde zum Tag!



Am 28.02.2024 war es im Cape 10 in Wien von 09:00 bis 13:30 Uhr soweit: Die "Lange Nacht der Bewerbung meets Lehrberufinfo" fand in Kooperation mit Lehrberufinfo zusammen mit über 100 Teilnehmer:innen statt. Hier wurde erstmals die Nacht zum Tag gemacht. Die Veranstaltung richtete sich speziell an junge Berufseinsteiger:innen die auf der Suche nach einer Lehre waren. Zahlreiche erfolgreiche Gespräche wurden geführt, von denen 87 zu weiterführenden Gesprächen führten.

Zahlreiche Chancen bei der Langen Nacht der Bewerbung meets Lehrberuf.info in Wien

Die teilnehmenden Lehrstellensuchenden hatten eine breite Auswahl an Branchen, in denen sie sich bewerben konnten, angefangen bei Handel und Baugewerbe bis hin zur Gastronomie und Getränkeindustrie und vieles mehr. Unternehmen wie McDonald's, Ottakringer, Wiener Stadtwerke sowie Strabag und viele andere freuten sich, junge Talente für ihre Teams zu entdecken.

Die jungen Teilnehmer:innen hatten die Möglichkeit, bis zu sieben Unternehmen auszuwählen, mit denen sie Bewerbungsgespräche führen möchten. Zur Vorbereitung auf das Event wurde neben dem Angebot ein Bewerber:innen-Handbuch "How To Pitch – Erfolgreicher Gesprächseinstieg" und ein Webinar mit dem Titel "Dein erster Bewerbungsprozess steht an und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst" von Klaudia Aldjic angeboten.

Über 250 Bewerbungsgespräche wurden geführt

Nach der Eröffnung begab es um 11:00 den Startschuss für die Gespräche. In den folgenden 2,5 Stunden wurden über 250 Bewerbungsgespräche geführt, von denen 87 zu weiterführenden Gesprächen führten. Zwischen den Gesprächen hatten die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, bei Coachings Erfahrungen zu reflektieren und zahlreiche Karrieretipps einzuholen.

Das erfolgreiche Event endete mit einer Gewinnziehung, bei der attraktive Preise sowie der Hauptgewinn – zwei Eintrittskarten für "Masters of Dirt" in der Kategorie A in der Wiener Stadthalle – verlost wurden.

„Ich bin sehr froh, dass wir von McDonald heute da sein können. Super gemacht, vielen Dank hat wirklich Spaß gemacht dabei zu sein.“ – Elisabeth Zimmermann, Recruiterin von McDonalds Franchise.

„Wir hatten schon einige gute Gespräche heute, und ich freue mich auf die nächsten Gespräche, die noch kommen werden, und der Austausch hier heute hat sehr viel Spaß gemacht, wir sind gerne wieder dabei!“ – Vanessa Riggers, Recruiterin von Ottakringer AG.