Erde - Kritik und Trailer zum Film

Jeden Tag werden durch Menschenhand 156 Millionen Tonnen Erde bewegt, der Mensch so zum gleichsam geologischen Faktor. Dieses stete Bestreben, sich den eigenen Heimatplaneten Untertan zu machen, betrachtet der Wiener Filmemacher Nikolaus Geyrhalter in seinem neuen Dokumentarfilm "Erde".

Der 47-jährige Regisseur, der auch bei dieser Arbeit wieder die Kamera führte, setzt dabei in seiner typischen Handschrift erst in zweiter Linie auf das gesprochene Wort, sondern stattdessen auf die Kraft der Bilder. In großen, symmetrischen Tableaus aus der Zentralperspektive zeigt Geyrhalter Minen und Steinbrüche, Großbaustellen und Kohleabbaugebiete.