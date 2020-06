Epidemie-Daten zu Coronavirus werden für Forscher freigegeben

Bislang waren die Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem nicht öffentlich zugänglich. Um das Verständnis für die Corona-Pandemie zu erhöhen, erhalten Forscher nun einen Zugang.

Forscher erhalten Zugang zu bislang nicht-öffentlichen Epidemie-Daten

Bisher waren in Österreich - im Gegensatz zu anderen Ländern - viele Daten etwa zum Alter oder Vorerkrankungen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern, auf Intensivstationen oder auch der Verstobenen nicht öffentlich zugänglich. Wissenschafter hatten daher bereits Anfang April in einem Offenen Brief Zugang zu diesen Daten gefordert, da man sonst "größtenteils im Blindflug unterwegs" sei.