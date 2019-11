Entwicklungspolitische Tagung in Wien: Bildung im Fokus

Am Donnerstag fand eine entwicklungspolitische Tagung im Wiener Rathaus statt. Das Thema Bildung stand dabei im Mittelpunkt

Bildung in Wien sei ein Kernbereich

"Auch Wien verspürt eine Verantwortung, Entwicklungsbereiche zu unterstützen - die Bildung ist für uns ein Kernbereich", sagte Hanke. "Wir werden in den nächsten zehn Jahren über 70 Millionen Euro in die Infrastruktur stecken, um die Breitenbildung bestmöglich abzudecken."

Weltweit 260 Millionen Kinder ohne Zugang zur Bildung

Im Bildungsbereich gebe es auf der globalen Ebene immer mehr Akteure und verschiedenste Finanzierungsmodelle. "Wir sind trotzdem noch sehr weit von den Zielen der Agenda 2030 entfernt", sagte Bilal Barakat von Global Education Monitoring Report bei der UNESCO. Wichtig sei nicht nur, dass der Zugang zur Grundschulbildung steigt, sondern dass die Qualität der Bildungsinhalte gut ist. "Weltweit gibt es mehr Kinder, die in der Schule die Grundlagen nicht erlernen als Kinder, die gar nicht in die Schule gehen". Bei großen Teilen der Bevölkerung in armen Ländern wie Nigeria liege die Schulabschlussrate bei unter 20 Prozent. Barakat nannte eine noch gravierendere Zahl: Nur 0,5 Prozent der globalen Ausgaben für Bildung würden in die Länder mit niedrigem Einkommen fließen.