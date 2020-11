Entwarnung für Patienten: Physiotherapie im Lockdown weiterhin möglich

Eine unbegründete Verunsicherung: Viele Patienten trauen sich derzeit nicht, ärztlich verordnete Physiotherapie-Behandlungen wahrzunehmen. Das führt zu Behandlungsverzögerungen und gefährdet die Gesundheit der Betroffenen.

Der Verband der Physiotherapeuten hat am Dienstag in einer Aussendung darauf hingewiesen, dass Patienten weiterhin ihre Behandlungen in Anspruch nehmen können.