"Enttäuschte Grün-Wähler": SPÖ geht bei Burgenland-Wahl auf Stimmenfang

Im Vorfeld der Landtagswahlen im Burgenland hat die SPÖ am Sonntag "enttäuschte Grün-Wähler" eingeladen, am 26. Jänner für die Sozialdemokraten zu stimmen. Landesgeschäftsführer Roland Fürst sprach in einer Aussendung davon, dass die Partei um Bundessprecher Werner Kogler nunmehr als "grünes Deckblatt" in einer Bundesregierung mit der ÖVP herhalten müsse.