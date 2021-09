Entstehung des Coronavirus: Laut WHO wohl doch aus dem Labor

Wie ist Corona entstanden? Woher das Virus kommt, das unseren Alltag seit eineinhalb Jahren definiert, darüber gibt es mehrere Theorien. Die WHO stellt klar, wie es laut aktuellem Forschungsstand entstanden sein muss.

Der Chefermittler der WHO zum Ursprung des Coronavirus hielt es entgegen früherer Verlautbarungen für sehr wahrscheinlich, dass sich in einem der Wuhan-Labore doch der erste weltweite Corona-Patient durch eine Fledermaus infiziert haben könnte. So wurde es Mitte August bekanntgegeben. Alle Infos im Video.

WHO: Coronavirus kommt wohl doch aus Labor

US-Geheimdienste konnten Corona-Ursprung in Bericht nicht klären

Einigkeit herrscht hierbei jedoch keine: US-Geheimdienste haben Ende August ihren mit Spannung erwarteten Bericht zum Ursprung des Coronavirus veröffentlicht - und kein eindeutiges Ergebnis präsentieren können. In dem bereits am 28. August 2021 publik gemachten Bericht werden sowohl eine Übertragung von Tier zu Mensch als auch ein Laborunfall in China als "plausible Hypothesen" bezeichnet. Für eine abschließende Bewertung fehlten klinische Proben oder Daten zu den frühen Infektionsfällen in China, erklärten die Geheimdienste.

Die Nachrichtendienste seien "weiterhin gespalten" in der Frage, was der "wahrscheinlichste Ursprung" der Corona-Pandemie sei, hieß es in dem Bericht. Vier US-Geheimdienste kommen demnach mit "niedriger" Sicherheit zu dem Schluss, dass die Pandemie auf eine Virusübertragung von Tier zu Mensch zurückgeht.