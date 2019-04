Entscheidung über Ergebnisveröffentlichung der EU-Wahl am Mittwoch

Kommenden Mittwoch wird entschieden, ab welchem Zeitpunkt die österreichischen Teilergebnisse der EU-Wahl bekannt gegeben werden.

Österreich: Wahllokale bis 17 Uhr geöffnet

In Österreich darf zwar – das ist in der Europawahlordnung festgelegt – kein Wahllokal länger als bis 17.00 Uhr offen haben. Aber in anderen Ländern ist die Stimmabgabe länger möglich. In Italien wird voraussichtlich wieder – wie schon 2014 – bis 23.00 Uhr gewählt.