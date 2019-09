Entgegen der Umfragen: Rendi-Wagner will Erste werden

Trotz der eher schlechteren Umfragewerte hat Rendi-Wagner am Sonntag betont, dass sie bei der Wahl Erste werden möchte.

Trotz des deutlichen und stabilen Rückstands der SPÖ in den Umfragen hat Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag betont, bei der Wahl am kommenden Sonntag Platz 1 erzielen zu wollen. Eine Koalition mit der FPÖ schloss sie neuerlich aus. Altkanzler Sebastian Kurz warf sie ein unehrliches "Spiel mit der Wahrheit" vor.