Entenküken stürzten in Wien-Simmering in Lüftungsschächte: Gerettet

Eine Entenfamilie war am Samstag in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering unterwegs, als einige der Küken in Lüftungsschächte einer Tiefgarage stürzten.

Hausbewohnerinnen bemerkten am 15. Mai sieben umherirrende Küken und suchten auch nach deren Mutter. Dabei entdeckten sie die drei gefangenen Entchen, die sich selbstständig nicht aus ihrer Notlage befreien konnten.

Entenmutter nicht auffindbar: Küken in Wildtierstation gebracht

Da die Mutter der Kleinen nicht gefunden wurde, fingen die Frauen die Tiere ein und verständigten gegen 10.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Lüftungsschächte der Tiefgarage und konnten nach Demontage von Lüftungsgittern zuerst ein und wenig später aus einem weiteren Schacht zwei Küken retten.

Foto: Stadt Wien/Feuerwehr

Nachdem die Mutter der kleinen Enten immer noch nicht gefunden werden konnte, wurde der Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien verständigt. Von den Mitarbeitern des Wildtierservice wurde die Gegend mit Wärmebildtechnik abgesucht und dabei zwei weitere Küken entdeckt. Die zwölf Küken wurden in die Wildtierstation der Stadt Wien nach Laxenburg gebracht.