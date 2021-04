Jungenten in Nöten: Diese beiden blutjunge Enten wurden von Unbekannten am Straßenrand entsorgt

Entenküken-Duo in Perchtoldsdorf am Straßenrand ausgesetzt

Zurückgelassen in einer Pappschachtel: In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) wurden jüngst zwei ausgesetzte Entenküken entdeckt.

Unbekannte stellten die Tiere rücksichtslos in einer Pappschachtel am Straßenrand ab. Ein Passant entdeckte die nur ein paar Tage alten Enten und brachte sie in die Tierklinik Perchtoldsdorf. Diese verständigte wiederum den Tierschutz Austria, welcher mit dem Tierschutzhaus Vösendorf Österreichs größtes Kompetenzzentrum für Tiere alle Art betreibt.

Entlein werden im TSA-Kleintierhaus aufgepäppelt

Ein TSA-Mitarbeiter holte die Entlein ab. Sie überstanden die Strapazen zum Glück ohne Blessuren und sind nun im TSA-Kleintierhaus untergebracht, wo sie liebevoll beim Erwachsenwerden begleitet werden.

Es handelt sich bei den Tieren um Hausenten. Welche Entenrasse da aber gerade genau heranwächst, kann in diesem frühen Stadium noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, da alle Hausenten als Jungtiere gelben Flaum haben. Die Wetten im TSA-Team laufen jedenfalls bereits, ganz vorne liegt der Tipp, dass es sich um die in Österreich sehr verbreiteten Moschusenten (auch Warzenenten genannt) handeln könnte. Wer richtig liegt, das wird letztlich die Zeit zeigen.

Flick und Flack könnten bald Gesellschaft bekommen

Es wird also noch dauern, bis das Jungentenduo dann an einen liebvollen neuen Platz vergeben werden kann. Aktuell können noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt gemacht werden. In der Zwischenzeit dürfen sich Flick und Flack, so die neuen Namen der beiden, auf „wilde“ Gesellschaft freuen.