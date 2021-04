Enormer Aufholbedarf bei IT-Sicherheit im Home Office

Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten viele Arbeitnehmer ins Homeoffice wechseln. Auf Unternehmensseite wurden aber nicht selten nur unzureichende IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Home Office: Oft nur unzureichende IT-Sicherheitsmaßnahmen

Befragt wurden 500 Beschäftigte aus ganz Österreich, die seit Beginn der Corona-Pandemie mindestens teilweise im Homeoffice gearbeitet haben. Neben dem Aufholbedarf bei Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit gibt es auch teilweise mangelndes Problembewusstsein bei Mitarbeitern. Ein Fünftel der Befragten glaubt an geringere Cyber-Risiken in den eigenen vier Wänden. Mehr als zwei Drittel haben manchmal WhatsApp und Co. für beruflichen Austausch verwendet.