Enormer Ansturm auf PCR-Testmöglichkeiten in Wien

In Wien hat es am Sonntag einen regelrechten Ansturm auf die Testmöglichkeiten der Stadt gegeben. Angesichts der Omikron-Variante sollen diese demnächst weiter ausgebaut werden.

Die Weihnachtsferien sind vorbei, morgen geht es wieder zurück in die Arbeit oder Schule. In Wien wurden die Testmöglichkeiten am Sonntag deswegen regelrecht gestürmt, wie der ORF berichtete.