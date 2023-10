Enkplatz in Wien-Simmering soll grüner und kühler werden

Der Enkplatz in Wien-Simmering soll im Rahmen einer Umgestaltung grüner und kühler werden.

Märkte und Veranstaltungen sollen auch nach dem Umbau in Wien-Simmering stattfinden können, andere wichtige Aspekte wie der Erhalt bestehender Bäume, Zugänge zu U-Bahn und Parkgarage sowie Zu- und Ausfahrten für Einsatzfahrzeuge werden in der Planung berücksichtigt.

Grünerer Enkplatz in Wien-Simmering: Bürger-Beteiligung online und via Postkarte

Anrainer*innen sind zwischen ab dem 12. bis zum 27. Oktober eingeladen, ihre Ideen und Anliegen für die Umgestaltung einzubringen. Das geht online unter simmering.wien.gv.at oder via Postkarte, die an 10.000 umliegende Haushalte geschickt wird. Bereits Anfang 2024 sollen sich Interessierte in einer Ausstellung im Sitz der Bezirksvorstehung ein Bild der neuen Pläne machen können. Die Neugestaltung soll dann im Laufe des Jahres umgesetzt werden.