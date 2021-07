England steht im EM-Finale: Sieg über Dänemark nach Verlängerung

England steht im Finale der Fußball-EM 2021: Erst in der Verlängerung konnten sich die "Three Lions" gegen Dänemark im Halbfinale mit 2:1 durchsetzen.

England fehlt nur noch ein Heimsieg auf den erstmaligen Gewinn des Fußball-Europameister-Titels. Die Three Lions besiegten Dänemark in einem dramatischen Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1) und beendeten damit die hochemotionale Reise des Überraschungs-Europameisters von 1992. Harry Kane erzielte am Mittwochabend mit einem Elfmeter-Nachschuss den entscheidenden Treffer für die Engländer.