Energiekosten-Stop: VKI sucht günstigsten Energieanbieter

Wie jedes Jahr such der VKI auch heuer wieder den günstigsten Energieanbieter für seine Kunden. Interessierte können sich ab Ende November anmelden.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat am Mittwoch bereits zum neunten Mal eine Aktion zum Einsparen der Energiekosten gestartet. Die Konsumentenschützer organisieren wieder ein Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Gas, Ökostrom und besonders nachhaltigem "Umweltzeichen-Strom". Interessierte können sich bis 28. Oktober unverbindlich auf www.energiekosten-stop.at anmelden.

Energiekosten-Stop startet Ende November

Am 10. November gibt der VKI dann die Gewinner des Bestbieterverfahrens bekannt, Ende November erhalten die Teilnehmer Informationen zu den Tarifen und den voraussichtlichen Ersparnissen. Sie haben dann sechs Wochen Zeit, um sich für einen Anbieterwechsel zu entscheiden. "Beim letzten Energiekosten-Stop konnten die Teilnehmer durchschnittlich 280 Euro pro Jahr und Haushalt einsparen, wenn sie die Gemeinschaftstarife von Strom und Gas in Anspruch nahmen", teilte der VKI am Mittwoch mit.