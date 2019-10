Empfehlung: Bei Zeitumstellung den FI-Schalter prüfen

Der FI-Schutzschalter sollte mindestens zwei Mal pro Jahr auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rät im Zuge der Zeitumstellung, auch den Fehlerstrom-Schutzschalter in Elektroinstallationen zu überprüfen. Dieser FI-Schalter unterbricht bei Gefahr den Stromfluss und schützt so vor elektrischen Schlägen, die sonst mitunter auch tödlich enden könnten, hieß es in einer Aussendung.