Emotionen statt Falten im Behandlungsfokus

Im Bereich der Unterspritzungen setzt Dr. Thomas Aigner, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, getreu seinem Motto „Natürlich ist das neue Schön“ darauf, nicht mehr nur Falten zu behandeln, sondern den Fokus auf negative Emotionen im Gesicht zu setzen.

Genau an diesem Punkt setzt das „Emotions Instead of Wrinkles“ Behandlungskonzept an, und geht der Frage nach, was wirklich stört und wie man sich fühlt, wenn man sich betrachtet. Denn vielleicht ist es gar nicht nur eine bestimmte Falte, sondern ein trauriger, verhärmter Gesichtsausdruck der stört. Das Ziel der Behandlung ist dabei immer zu einem gesamtheitlichen Ergebnis zu erlangen, um beispielsweise zu einem freundlicheren Aussehen zu gelangen.