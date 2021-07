Emotionales Wiedersehen nach Lebensrettung in Wiener U-Bahnstation Karlsplatz

Im November 2019 konnten zwei Polizisten einem Mann, der in der U-Bahnstation Karlsplatz einen Herzstillstand erlitt, das Leben retten. Am Freitag kam es zum Wiedersehen in der Rossauer Kaserne.

Am 2. November 2019 war das Ehepaar Heinz und Sieglinde aus Bayern zu Besuch in Wien und befand sich gerade im Bereich der U-Bahnstation Karlsplatz, als Heinz plötzlich reglos zu Boden ging. Zwei Polizisten, die aufgrund einer Versammlung in der Nähe waren, hörten über Funk die Alarmierung und eilten sofort zur Hilfe.

Wiener Polizisten leisteten Erste Hilfe: Mann erfolgreich reanimiert

Die Polizisten konnten den damals 68-Jährigen mittels Herzdruckmassage und des Einsatzes des Defibrillators bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung stabilisieren. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.