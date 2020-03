Emirates: Keine Flüge von Wien nach Dubai bis 30. Juni

Die Fluggesellschaft Emirates stellt ihre Passagierflüge ein. Neue Verbindungen gebe es erst, wenn "Länder ihre Grenzen wieder öffnen und das Vertrauen ins Reisen zurückkehrt". Betroffen sind auch Verbindungen nach Wien.

Die Passagierflüge würden so bald wie möglich wieder aufgenommen. Die weltweiten Frachtflüge fänden weiterhin statt. Die staatliche Airline mit Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten flog zuletzt 145 Ziele weltweit an, darunter auch Wien. Das Unternehmen beschäftigt etwa 60.000 Mitarbeiter und ist die größte Airline im arabischen Raum.