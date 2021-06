EM-Testspiele: ÖFB-Chef Windtner dennoch optimistisch

Bei den EM-Test der österreischischen Fußball-Nationalmannschaft konnten keine Tore erzielt werden. Dennoch sieht ÖFB-Präsident Windtner die Sache positiv.

ÖFB-Präsident Leo Windtner kann den beiden ohne Torerfolg über die Bühne gegangenen EM-Tests der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen England (0:1) und die Slowakei (0:0) auch Positives abgewinnen. Der Verbandschef lobte den zur Nummer eins beförderten Torhüter Daniel Bachmann und den zurückgekehrten Marko Arnautovic, ortete vor dem EM-Auftaktspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Bukarest gegen Nordmazedonien aber auch noch Verbesserungsbedarf.

"Wir wissen, dass wir gerade in der Chancenrealisierung noch Luft nach oben haben", sagte Windtner am Montag der APA - Austria Presse Agentur. Zudem werde Teamchef Franco Foda "das schnelle Umschalten wieder stärker forcieren".

Testspiele für EM: Siege wären möglich gewesen

Die beiden Testspiele hätten ihren Zweck erfüllt. In England hätte man die Partie in der letzten halben Stunde beinahe noch gedreht, auch bei der Generalprobe am Sonntag gegen die Slowakei sei ein Sieg möglich gewesen. "Das Spiel hat schon einige Erkenntnisse geliefert", meinte Windtner. "Das Nicht-Positive war, dass wir in der zweiten Hälfte nicht diese Räume öffnen dürfen."