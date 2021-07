EM: Rassismus nach verschossenen Elfmetern

Nach rassistischen Äußerungen gegen drei englische Nationalspieler kritisiert der englische Fußballverband das "widerliche Verhalten". Auch die Polizei wurde bereits eingeschaltet.

Nach rassistischen Beleidigungen gegen die beim Elfmeterschießen im EM-Finale erfolglosen Profis Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho hat sich der englische Fußballverband gewehrt. "Die FA verurteilt alle Formen von Diskriminierung und ist erschüttert über den Rassismus online, der in den sozialen Netzwerken auf einige unserer England-Spieler zielt", hieß es in einer in der Nacht zu Montag verbreiteten Stellungnahme.