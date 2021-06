EM: Italien als Gruppensieger im Achtelfinale

Italien hat als makelloser Gruppensieger das Achtelfinale der Fußball-EM erreicht. Die Squadra Azzurra setzte sich im finalen, dritten Spiel von Gruppe A am Sonntag gegen Wales im Rom mit 1:0 durch.

Bei Italien passt auch der zweite Anzug. Die "Squadra Azzurra" setzte sich mit einer an acht Positionen veränderten Startelf am Sonntag im Stadio Olimpico von Rom gegen Wales mit 1:0 (1:0) durch und gewann die Gruppe A nach dem dritten Sieg mit dem Punktemaximum. Die Waliser stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses als die auch bei vier Zählern haltende Schweiz als Gruppenzweiter ebenfalls im Achtelfinale. Matchwinner war Atalanta-Bergamo-Akteur Matteo Pessina (39.).

Die Waliser beendeten die Partie nach einem Ausschluss von Ethan Ampadu (55.) in Unterzahl. Die Italiener stellten mit der 30. Partie ohne Niederlage in Folge den Uralt-Rekord von Vittorio Pozzo als italienischer Teamchef aus den 1930er-Jahren ein. Fortgesetzt wurde auch eine weitere imposante Bilanz. Die jüngsten elf Länderspiele wurden nicht nur gewonnen, sondern auch zu Null, mit einem Torverhältnis von 32:0. Bei der EM hält die Truppe von Coach Roberto Mancini bei 7:0.

Italien gewann alle drei EM-Spiele in der Gruppe A

Italiens Teamchef ließ nur Goalie Gianluigi Donnarumma, Kapitän Leonardo Bonucci und Jorginho im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen die Schweiz im Team. Das und die Tatsache, dass dem Gastgeber bereits ein Remis für den Gruppensieg reichte, sorgte für eine Anfangsphase ohne Highlights auf beiden Seiten. Erst in der 24. Minute kamen die Italiener gefährlich in den Strafraum, wo eine scharfe Belotti-Hereingabe keinen Abnehmer fand. Zwei Minuten später näherte sich Wales das einzige Mal in Hälfte eins einem Torerfolg an, ein Gunter-Kopfball ging daneben.

Mit Fortdauer der ersten 45 Minuten steigerten sich die Italiener und waren dann auch tonangebend. Ampadu klärte für seinen Goalie bei einem Chiesa-Abschluss aus spitzem Winkel (29.) noch. Der Führungstreffer war aber nur kurz aufgeschoben. Ein flacher Freistoß von Comebacker Marco Verratti wurde von Pessina gekonnt ins lange Eck verlängert. Beinahe wäre dem Mittelfeldspieler auf ähnliche Art ein Doppelpack geglückt, diesmal ging der Ball knapp am langen Eck vorbei (42.).

Wales konnte im EURO-Duell nicht zulegen

Wales konnte auch nach Wiederbeginn nicht zulegen, Italien hatte daher wenig Mühe, den Sieg über die Zeit zu bringen. Ein höherer Sieg lag mehrmals in der Luft. Bei einem Bernardeschi-Freistoß aus mehr als 20 Metern rettete die Stange (53.). Zwei Minuten später wurde Ampadu nach einem Tritt gegen Bernardeschi zurecht ausgeschlossen. Das spielte den Hausherren noch mehr in die Karten. Wales-Tormann Danny Ward verhinderte im Duell mit Andrea Belotti einen höheren Rückstand (65.).

Beinahe wäre Wales entgegen des Spielverlaufs doch der Ausgleich geglückt, Bale hatte sein Visier bei einem Volleyschuss aus sechs Metern nicht richtig eingestellt (75.). Auf der anderen Seite hielt Ward einen Belotti-Schuss (88.). Italien bekommt es im Achtelfinale am kommenden Samstag, 26. Juni, in London mit dem Zweiten der Gruppe C zu tun, also Österreich oder der Ukraine. Wales misst sich am selben Tag in Amsterdam mit dem Zweiten von Pool B.

Italien ist damit ein möglicher Achtelfinalgegner der Österreicher. Dafür muss Rot-Weiß-Rot die Gruppe C auf Platz zwei beenden und also am Dienstag die Ukraine besiegen.