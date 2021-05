EM: Foda will Lagerkoller verhindern

Während der Fußball-Europameisterschaft soll die Mannschaft zumindest einen Monat ihre Corona-"Bubble" nicht verlassen. Teamchef Franco Foda arbeitet an Konzepten, um einen Lagerkoller zu verhindern.

Trotz sinkender Inzidenzen und steigender Immunisierungen beeinträchtigt die Corona-Pandemie die Fußball-EM - und hat auch massive Einschränkungen für die Mitglieder des ÖFB-Trosses während des Turniers zur Folge. Beginnend vom Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf ab 27. Mai geht es um eine zumindest vier Wochen lange Zeit, in der es für die Kicker schwierig werden wird, etwas Abstand voneinander zu gewinnen.

Mannschaften in einer "Corona-Bubble"

"Die Frage ist, welches Risiko gehen wir ein"

Denkbar wäre etwa eine Freizeit zwischen dem Slowakei-Testmatch am 6. Juni und dem Einchecken im EURO-Basecamp in Seefeld am Nachmittag oder Abend des 8. Juni. "Wir müssen kurzfristig entscheiden und flexibel sein, es ist Fingerspitzengefühl gefragt", erklärte Foda. "Die Frage ist, welches Risiko gehen wir ein. Wir müssen Lösungen finden, um uns im Hygienekonzept so frei wie möglich bewegen zu können und nicht schon nach ein, zwei Wochen ein gewisses Engegefühl zu bekommen."