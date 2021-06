EM 2021: Belgien besiegt Titelverteidiger Portugal

Titelverteidiger Portugal muss sich am Sonntagabend im EM-Achtelfinale gegen Belgien mit 0:1 geschlagen geben und muss sich vom erneuten Titeltraum verabschieden.

Der Traum von Portugals Nationalteam vom zweiten großen Titel ist vorbei. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntagabend im Achtelfinalschlager der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft in Sevilla Belgien mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Thorgan Hazard erzielte kurz vor der Pause (42.) den Siegestreffer für den Weltranglisten-Ersten.

Belgien trifft nun im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) in München auf Italien, das sich am Samstag gegen Österreich mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt hatte.