Eltern wollen leichtere Matura auch im Herbst

Die Maturaerleichterungen der Coronakrise sollen laut Elternvereina auch im Herbst beibehalten werden. Somit fände die mündliche Matura nur freiwillig statt und auch die schriftliche wäre abgespeckt.

Rahmenbedingungen beibehalten

In die schriftliche Maturanote (und im Fall eines Antritts auch in die mündliche) fließt außerdem zur Hälfte die Abschlussnote der letzten Klasse ein. Diese Regelung gilt aber nur für den Haupttermin. Wer jetzt nicht antreten will oder kann, muss bei einem der Nebentermine zu den normalen Bedingungen maturieren. "Wir fordern gleiche Rahmenbedingungen für den Herbst und jetzt", so BEV-Vorsitzende Elisabeth Rosenberger im Ö1-"Mittagsjournal".