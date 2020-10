Eltern wollen in Coronakrise "soweit wie möglich Normalunterricht"

Am Mittwoch haben die Elternvereine erneut gefordert, dass es "soweit wie möglich Normalunterricht - d.h. Präsenzunterricht - für unsere Kinder" geben soll. Müssten wegen aktueller Coronavirus-Infektionen ganze Klassen oder Schulen von der Gesundheitsbehörde in Quarantäne geschickt werden, müsse ein gut vorbereitetes Distance-Learning-Konzept sichergestellt sein, heißt es.

Um Unsicherheit und Einschränkungen im Unterricht so weit wie möglich zu verhindern bzw. zu verkürzen, soll außerdem die Wartezeit bei Schülertestungen verkürzt werden, hieß es in der gemeinsamen Aussendung des Bundesverbandes der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen Österreichs (BEV), des Dachverbands der Elternvereine an Pflichtschulen und des Hauptverbands Katholischer Elternvereine Österreichs.