Eltern waren von coronabedingter Schulschließungen gestresst

Die Eltern waren von den coronabedingten Schulschließungen im Frühjahr gestresst. Nach wie vor ist es für viele Eltern eine Belastung.

Eltern empfanden auch Kinder nervöser

42 % könnten Kinderbetreuung bei erneuter Schulschließung nicht sicherstellen

42 Prozent der befragten Eltern gaben außerdem an, dass sie die Kinderbetreuung bei erneuten Schulschließungen nicht sicherstellen können. Das betrifft in einem geringeren Ausmaß auch Eltern mit älteren Kindern: Immerhin 36 Prozent der Eltern mit Kindern in der AHS und 34 Prozent der Eltern mit Kindern in einer BMHS befürchten Betreuungsprobleme. Durchgeführt wurde die Umfrage allerdings zwischen 7. und 17. Oktober - also vor der Verlängerung der Sonderbetreuungszeit mit Rechtsanspruch und voller Abgeltung für die Betriebe. Insgesamt wurden von SORA knapp 2.100 Eltern mit rund 4.100 Schulkindern befragt.