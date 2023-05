Eltern sollen Tochter in Wien jahrelang gequält haben

Eine 23-Jährige erstattete in Wien nach einem jahrelangen Martyrium Anzeige gegen ihre Eltern. Die Beiden bestritten bei der Festnahme die Vorwürfe gegen sich.

Am Samstagabend wurden ein 53-jähriger Mann und seine um ein Jahr jüngere Ehefrau in Wien-Döbling unter dem Vorwurf fortgesetzter Gewaltausübung festgenommen worden. Sie sollen ihre Tochter, die bis zuletzt bei ihnen gelebt hatte, jahrelang misshandelt haben, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

23-Jährige soll von Eltern in Wien geschlagen und gequält worden sein

Eltern bestreiten 23-Jährige gequält zu haben

Die Eltern bestreiten die wider sie erhobenen Anschuldigungen. Sie wurden nach den Beschuldigteneinvernahmen durch die Kriminalpolizei in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Ermittelt wird neben fortgesetzter Gewaltausübung und Freiheitsentziehung auch in Richtung schwere Erpressung und schwerer Nötigung. Das LKA, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen. Die 23-Jährige befindet sich mittlerweile in einem Frauenhaus. Ob über die Eltern die U-Haft verhängt wird, ist noch offen. Über allfällige Anträge der Staatsanwaltschaft würde das Landesgericht für Strafsachen vermutlich am Montag entscheiden.