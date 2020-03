Elfie Semotan. Photographer - Kritik und Trailer zum Film

Elfie Semotan. Photographer: Kurzinhalt zum Film

Wenn Semotan fotografiert, sucht man vergebens nach klischeehaften Fotografensprüchen a la "Ja, flirte mit der Kamera!" oder "Die Kamera liebt Dich!". Semotan begegnet mit ihrem fotografischen Blick jenen Menschen, die sie ablichtet, auf Augenhöhe. Sie sucht Persönlichkeiten mit Ausdruck, und die Fotografin möchte sich gerne von ihnen begeistern lassen. Und Regisseur Burger, der als Kameramann vor allem die Arbeiten von Johannes Holzhausen wie aktuell "The Royal Train" oder "Das große Museum" in ihrer Gestalt entscheidend mitprägte, wiederum lässt mit seinen genau kadrierten Bildern das Geschehen wirken.

Elfie Semotan. Photographer: Die Kritik

Und dennoch geht es in Joerg Burgers Dokumentarfilm letztlich nicht um die Weltsicht einer reflektierten Künstlerpersönlichkeit, sondern um deren Arbeit. Zu sehen ist "Where the Magic Happens", wie es die Amerikaner nennen würden.