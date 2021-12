Elf Diebstähle: Wiener Polizei erwischt Serien-Diebinnen-Duo in flagranti

Am Montagvormittag waren Polizeibeamte auf der Meidlinger Hauptstraße im Streifendienst - und wurden Zeugen eines Taschendiebstahls.

Zwei Taschendiebinnen festgenommen: Elf Delikte

Wenige Minuten später sahen die Polizisten mit an, dass die beiden Tatverdächtigen in einem Geschäft einen Taschendiebstahl

begingen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte sichergestellt und seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen und konnte den beiden Beschuldigten bereits zumindest zehn weiterer derartige Tatbegehungen zur Last legen. Die Frauen befinden sich in einer Justizanstalt.