Elektroindustrie will 2,5 Prozent mehr Gehalt

Die Elektro- und Elektronikindustrie drängt auf eine deutliche Erhöhung der Löhne und Gehälter. Die Forderung in den KV-Verhandlungen lautet auf 2,5 Prozent.

Nachdem es in der zweiten Runde der KV-Verhandlungen zu keiner Einigung gekommen ist, werden vor der dritten Runde am 28. April in den Unternehmen Betriebsversammlungen vorbereitet, teilten die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), am Donnerstag mit.